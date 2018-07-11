إرسال إنسان إلى الفضاء من أولويات إيران

أعلن رئيس مركز الفضاء الإيراني منوجهر منطقي أن إرسال إنسان إلى الفضاء بمساعدة دولية يندرج في سلم أولويات برنامج بلاده الفضائي.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن منطقي تأكيده أن "إرسال الإنسان إلى الفضاء بالاستفادة من الإمكانيات الدولية، إلى جانب تطوير بحوث الأحياء والبيئة، يندرج على سلم أولويات البرنامج الفضائي الوطني في إيران".

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وقال مسؤول الفضاء الإيراني في هذا السياق: "في الأعوام العشرة الثانية من البرنامج الفضائي الوطني، يقع التركيز على تطوير وتوسيع الخدمات الفضائية العامة التي ستقدم للمجتمع".

ولفت منطقي في هذا الصدد إلى أنه تبعا لذلك فإن "إحدى أهم الأولويات في هذا المخطط، تطوير البحوث الخاصة بالبيئة والأحياء وإرسال الإنسان إلى الفضاء، بالاستفادة من الإمكانيات الدولية".

وأشار إلى أن "من أولويات هذا المخطط أيضا، تطوير مجال الاستكشاف الفضائي على مستوى جميع المراكز العلمية في البلاد، وأيضا خلق سبل تعاون على مستوى مختلف الجمعيات والائتلافات الوطنية والدولية".

المصدر: مهر