// 26.06.2018 по тикету 15478
الضغط على إيران هدف واشنطن الأول في قمة الناتو
Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، يعتزم عقد لقاءات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بهدف زيادة الضغط على إيران، وطمأنة الحلفاء بشأن إمدادات النفط البديلة.
وأشار المسؤول الأمريكي للصحفيين، إلى أن مسؤولين كبارا في الوزارة انتهوا من محادثات استمرت 3 أيام في السعودية بشأن إيران، و "بحثوا سبلا جديدة لحرمان النظام من الإيرادات".
ووصل بومبيو إلى بروكسل قادما من أبوظبي، التي بحث فيها مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والأزمة مع قطر والقضية الإيرانية.
المصدر: رويترز
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