بومبيو يبحث الأمن الإقليمي مع ولي عهد أبوظبي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو بعث مع الجانب الإماراتي في أبوظبي اليوم الثلاثاء الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والأزمة مع قطر والقضية الإيرانية.

وحسب البيان، فقد أشاد بومبيو بالتزام الإمارات بتعهداتها في سوريا والعراق، واتفق الجانبان على مواصلة التعاون من أجل الأمن في المنطقة.

Thanks to Crown Prince Mohammed bin Zayed & FM Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan for their partnership in deepening strategic, economic & security ties between U.S. & #UAE, as well as their strong commitment to countering Iran’s malign activity in the region. pic.twitter.com/bbqb7hj8ZO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 июля 2018 г.

وبشأن الوضع في اليمن فقد اتفقت واشنطن وأبوظبي على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص للتسوية السياسية وضمان تسهيل وصول المساعدات الحيوية إلى السكان والسلع التجارية، وكذلك العمل على صياغة اتفاقية لإنهاء النزاع.

كما أكد بومبيو رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التخفيف من حدة الخلافات في منطقة الخليج (الأزمة مع قطر) وتسويتها في نهاية المطاف.

وأضاف أن ترامب يأمل بأن "يعمل الشركاء الخليجيون بشكل مشترك، ما سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وسيسمح بالتصدي لتصرفات إيران التي تزعزع الاستقرار، حسب الوزير الأمريكي".

المصدر: نوفوستي