حملة "الرقص ليس جريمة" تضامنا مع فتاة إيرانية

أطلق ناشطون حول العالم حملة "الرقص ليس جريمة" تضامنا مع مراهقة إيرانية اعتقلتها السلطات لنشرها فيديوهات رقص اعتبرت "مخالفة للمعايير الأخلاقية" على تطبيق "إنستغرام".

وضمن الحملة نشر المتضامنون مع الفتاة الإيرانية مائدة حجابري البالغة 18 عاما، أشرطة فيديو وهم يرقصون.

وانتقد المشاركون في الحملة عبر عدة "هشتاغات" على مواقع للتواصل الاجتماعي السلطات الإيرانية لتقييدها حرية النساء.

I dance in solidarity with my sisters. Dancing is not a crime, putting a video of your dance on Internet is not a crime but take away people’s freedom, It is a cruel crime against humanity. #MaedehHojabri#برقص_تا_برقصيم#مائده_هژبرىpic.twitter.com/W9ehes89IT — Marjan Garmroudi (@MGarmroudi) July 9, 2018

Art is the language of the souls, highest of the hopes, not a crime. Souls die when you confiscate the art. #برقص_تا_برقصیمpic.twitter.com/2cQmIVOykP — Sana (@samzglam) July 8, 2018

#برقص_تا_برقصیم به خاطر سالهای که برای رقص کمیته گرفتم با تمام وجود این دختر خانم درک میکنم و این رقص بخاطر اون بعد از سالها بش تقدیم میکنم pic.twitter.com/5Nww7jbhJp — mehdi kasaei (@mehdi_kasaei) July 8, 2018

رقصیدن جرم نیست. ما در شادیهایمان می‌رقصیم.

دو هفته پیش در شب تولد همسرم به شکلی چنین مبتدی رقصیدم.انشالا با تمرین بیشتر، در مناسبت‌های بعدی بتوانم آبروداری کنم#مائده_هژبری#برقص_تا_برقصیمpic.twitter.com/Feb1OiPU9L — علی ملیحی (@alimalihi) July 8, 2018

رقصيدن از شادترين و نشاط انگيزترين كارها برای روحی سالم است. شادی هيچ ضرری برای اطرافيان ندارد با این حال بر مردم كشورم حرام است.به اميد روزی كه #مائده های ايران زمين چون پروانه های رنگين شاد و سرزنده به رقص و پايكوبی درآيند. #رقص_جرم_نیست#برقص_تا_برقصيمpic.twitter.com/VCDYv7j4Fe — Ebi (@HamediEbrahim) July 9, 2018

وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الحملة لدعم الفتاة الإيرانية ودفاعا عن حقوق المرأة بنشرها يوم الاثنين فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر عددا من النساء يؤدين حركات راقصة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

Do you think this is a crime? In #Iran, it is. Teenager #MaedehHojabri was arrested for posting videos of herself dancing on Instagram. We’re with the people of Iran, saying that #DancingIsNotACrime, #برقص_تا_برقصیم. Dance with us?🕺🏽💃🏽 pic.twitter.com/jdnAlD7z8s — AmnestyInternational (@amnesty) July 9, 2018

وأرفقت المنظمة الحقوقية التغريدة بالتساؤل: "هل تعتقد أن الرقص جريمة؟ في إيران نعم. إننا نقف إلى جانب شعب إيران ونقول إن الرقص ليس جريمة، هل ترقص معنا"؟

وجذبت مقاطع فيديو نشرتها حجابري تظهرها وهي ترقص دون حجاب على الموسيقى الإيرانية وأغاني بوب غربية وموسيقى هيب هوب، جذبت عشرات الآلاف من المتابعين.

A post shared by mahi maedeh (@mahi_maedeh_hojabri) on Feb 25, 2018 at 10:04am PST

وبعد اعتقال حجابري بث التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة الماضي تقريرا يظهر "اعترافات فتيات من بينهن مائدة، بمخالفتهن "المعايير الأخلاقية" في إيران. وقالت مائدة إنها لم تكن تقصد مخالفة القوانين وتحريض الشباب، بل قامت بنشر الفيديوهات لزيادة عدد متابعيها على إنستغرام.

وأطلقت السلطات الإيرانية سراح الفتاة في وقت لاحق، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: وكالات