 
مباشر

مقتل 12 شخصا بتفجير انتحاري في باكستان

أخبار العالم

مقتل 12 شخصا بتفجير انتحاري في باكستان
AFP ABDUL MAJEED
آثار التفجير في مدينة بيشاور الباكستانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khvy

أسفر تفجير انتحاري أثناء تجمع لحزب "عوامي الوطني" في مدينة بشاور شمال غربي باكستان، عن مقتل 12 شخصا، بينهم مرشح للانتخابات، وإصابة العشرات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حزب "عوامي الوطني" كان دائما مستهدفا من قبل حركة طالبان.

ومن بين القتلى هارون بيلور، المرشح للانتخابات العامة المقررة في الـ 25 يوليو، وهو نجل القيادي في الحزب بشير بيلور الذي قتل في هجوم لحركة "طالبان" عام 2013، حين كان حزب "عوامي الوطني" الهدف الرئيسي لعناصر الحركة عشية الانتخابات العامة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن حزب عوامي الوطني، المحسوب على التيار الاشتراكي الديمقراطي، والذي يقوده اسفنديار ولي خان، معروف بموقفه المناهض لحركة "طالبان".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018