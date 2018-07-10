مقتل 12 شخصا بتفجير انتحاري في باكستان

أسفر تفجير انتحاري أثناء تجمع لحزب "عوامي الوطني" في مدينة بشاور شمال غربي باكستان، عن مقتل 12 شخصا، بينهم مرشح للانتخابات، وإصابة العشرات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حزب "عوامي الوطني" كان دائما مستهدفا من قبل حركة طالبان.

ومن بين القتلى هارون بيلور، المرشح للانتخابات العامة المقررة في الـ 25 يوليو، وهو نجل القيادي في الحزب بشير بيلور الذي قتل في هجوم لحركة "طالبان" عام 2013، حين كان حزب "عوامي الوطني" الهدف الرئيسي لعناصر الحركة عشية الانتخابات العامة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن حزب عوامي الوطني، المحسوب على التيار الاشتراكي الديمقراطي، والذي يقوده اسفنديار ولي خان، معروف بموقفه المناهض لحركة "طالبان".

المصدر: رويترز