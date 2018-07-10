بروكسل لترامب: احترم حلفاءك!

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكف عن توبيخ حلفاء واشنطن في الناتو بشأن مستوى إنفاقهم العسكري، وذلك عشية انعقاد قمة شمال الأطلسي في بروكسل.

وقال توسك خلال مراسم التوقيع على بيان حول تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل اليوم: "أمريكا العزيزة، احترمي حلفاءك، فليس لديك الكثير منهم".

وتابع: "لا يوجد لدى الولايات المتحدة ولن نجد أفضل من الاتحاد الأوروبي. إنفاقنا الدفاعي يزيد كثيرا عما تنفقه روسيا ويساوي نفقات الصين"، وأضاف مخاطبا واشنطن: "أملي أنكم لا تشكون في أن ذلك يشكل استثمارا في أمننا، فيما لا يمكن جزم ذلك بخصوص النفقات الروسية والصينية".

جاءت تصريحات توسك ردا على مطالبة ترامب لحلفائه في الناتو مجددا اليوم الثلاثاء برفع نفقاتهم العسكرية، حيث عبّر عن عدم ارتياحه لتحمل بلاده حصة الأسد في تمويل الحلف.

المصدر: وكالات