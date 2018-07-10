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العلم الإسرائيلي في طريقه إلى القمر!

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العلم الإسرائيلي في طريقه إلى القمر!
Reuters Amir Cohen
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تعتزم إسرائيل إطلاق أول مركبة فضائية لها إلى القمر في ديسمبر القادم، لنصب علمها على سطحه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن المركبة ستهبط على سطح القمر في 2 فبراير 2019 و"ستنصب العلم الإسرائيلي على سطحه".

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ولفت إلى أن المركبة الفضائية ستنقل إلى سطح القمر بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" يعود لشركة ‎SpaceX التابعة للملياردير الأمريكي الشهير إيلون موسك.

وأضاف أن المركبة ستنفصل عن الصاروخ على بعد 60 ألف كيلومتر عنالأرض، ثم ستسير في مدار إهليلجي إلى أن تلتقطها جاذبية القمر، لتهبط بعدها على سطحه وتجري سلسلة من التجارب العلمية.

المصدر: مكتب نتنياهو

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