العلم الإسرائيلي في طريقه إلى القمر!

تعتزم إسرائيل إطلاق أول مركبة فضائية لها إلى القمر في ديسمبر القادم، لنصب علمها على سطحه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن المركبة ستهبط على سطح القمر في 2 فبراير 2019 و"ستنصب العلم الإسرائيلي على سطحه".

للمرة الأولى في تاريخها ستطلق #إسرائيل خلال شهر ديسمبر مركبة فضائية 🚀 الى القمر 🌙 حيث ستهبط عليه يوم 13.2.19 وستنصب العلم الإسرائيلي على سطحه. تم الإعلان عن هذا الإطلاق قبل قليل من قبل شركة https://t.co/5ThJSZBxkA والصناعات الجوية الإسرائيلية pic.twitter.com/fVBpnowivy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١٠ يوليو ٢٠١٨

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ولفت إلى أن المركبة الفضائية ستنقل إلى سطح القمر بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" يعود لشركة ‎SpaceX التابعة للملياردير الأمريكي الشهير إيلون موسك.

وأضاف أن المركبة ستنفصل عن الصاروخ على بعد 60 ألف كيلومتر عنالأرض، ثم ستسير في مدار إهليلجي إلى أن تلتقطها جاذبية القمر، لتهبط بعدها على سطحه وتجري سلسلة من التجارب العلمية.

المصدر: مكتب نتنياهو