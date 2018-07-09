// 26.06.2018 по тикету 15478
ماي تعين جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية البريطانية بدلا من جونسون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khot
عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير الصحة جيريمي هانت، وزيرا للخارجية خلفا لبوريس جونسون الذي استقال في وقت سابق من اليوم الاثنين.
وجاء في بيان صدر عن مكتب ماي أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وافقت على تعيين هانت وزيرا للخارجية. وحل وزير الثقافة، مات هانكوك، مكان هانت في وزارة الصحة.
وقد قبلت رئيسة الوزراء البريطانية ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون احتجاجا على خطط الحكومة لإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا المرتقب من الاتحاد، بحسب وكالة "رويترز".
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)