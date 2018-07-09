بومبيو يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة، أجرى خلالها محادثات مع القادة الأفغان وسط تفاؤل بحلول السلام في بلد يشهد حربا منذ 17 عاما.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها بومبيو إلى أفغانستان منذ توليه منصبه في أبريل وتأتي بعد وقف لإطلاق النار غير مسبوق كان ساريا في البلاد خلال عيد الفطر الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يظهر وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وفق تصريح مسؤول أفغاني رفيع المستوى لـ "فرانس برس" رفض الكشف عن اسمه وهو الذي أكد وصول بومبيو إلى كابول.

كما أفاد مصدر أمني أفغاني مطلع للوكالة الفرنسية ذاتها، بأن مستوى أعمال العنف التي تقوم بها طالبان في مختلف أنحاء البلاد قد تراجع بشكل كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وقال: "نلاحظ تراجعا في الهجمات في كل البلاد وخصوصا في جنوب وجنوب شرق أفغانستان"، مشيرا إلى "مقارنة لمدة 20 يوما قبل وبعد وقف إطلاق النار".

وأوضح المصدر الأمني الأفغاني، أن عدد الانفجارات تراجع من 224 قبل وقف إطلاق النار إلى 148 بعد الهدنة وعدد العمليات الانتحارية من 10 إلى 3 وإطلاق الصواريخ من 157 إلى 120.

وتأتي زيارة بومبيو الى أفغانستان بعد مقتل جندي أمريكي وإصابة 2 آخرين برصاص جندي أفغاني صوب سلاحه على المدربين في جنوب البلاد، وعشية "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" بمشاركة 36 دولة في مدينة جدة السعودية، ويرتقب أن يؤيد المؤتمر إطلاق مفاوضات سلام.

المصدر: "فرانس برس"