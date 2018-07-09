 
مباشر

تأجيل محاكمة سارة نتنياهو بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة"

أخبار العالم

تأجيل محاكمة سارة نتنياهو بتهم
Reuters POOL New
رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khn1

أعلنت إدارة المحاكم التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية تأجيل محاكمة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر بيان للإدارة أن "محاكمة سارة نتنياهو، والتي كان من المقرر أن تبدأ في محكمة الصلح في القدس في منطقة المسكوبية بتاريخ 19 يوليو، تأجلت حتى السابع من أكتوبر في المحكمة ذاتها".

وبحسب البيان، فقد وافق رئيس محكمة الصلح القاضي أفيتال حن، على التأجيل "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

facebook.com

ووجهت النيابة الإسرائيلية إلى ساره نتانياهو(59 عاما)، في يونيو الماضي، تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات أسرة نتنياهو.

وجاءت لائحة الاتهام بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب المئات من وجبات الطعام الثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية الحكومة، وبلغت نحو 359 ألف شاقل (97 ألف دولار)، في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص بين عامي 2010 و2013.

وأنكرت سارة التهم المنسوبة إليها.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزجته سارة زوجة نتنياهو تنفي صحة الاتهامات في قضية "الطعام الفاخر"

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في 6 ملفات على الأقل، مفتوحة حاليا ضده، وأوصت في فبراير الماضي بتوجيه التهمة إليه في ملفين منها، في وقت يؤكد فيه نتانياهو براءته.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انطلاق حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان