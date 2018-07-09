تأجيل محاكمة سارة نتنياهو بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة"

أعلنت إدارة المحاكم التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية تأجيل محاكمة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر بيان للإدارة أن "محاكمة سارة نتنياهو، والتي كان من المقرر أن تبدأ في محكمة الصلح في القدس في منطقة المسكوبية بتاريخ 19 يوليو، تأجلت حتى السابع من أكتوبر في المحكمة ذاتها".

وبحسب البيان، فقد وافق رئيس محكمة الصلح القاضي أفيتال حن، على التأجيل "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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ووجهت النيابة الإسرائيلية إلى ساره نتانياهو(59 عاما)، في يونيو الماضي، تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات أسرة نتنياهو.

وجاءت لائحة الاتهام بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب المئات من وجبات الطعام الثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية الحكومة، وبلغت نحو 359 ألف شاقل (97 ألف دولار)، في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص بين عامي 2010 و2013.

وأنكرت سارة التهم المنسوبة إليها.

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وتحقق الشرطة مع نتانياهو في 6 ملفات على الأقل، مفتوحة حاليا ضده، وأوصت في فبراير الماضي بتوجيه التهمة إليه في ملفين منها، في وقت يؤكد فيه نتانياهو براءته.

المصدر: رويترز