ترامب ينتقد "ضعف إنفاق الناتو" عشية قمة بروكسل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بسبب ضعف الإنفاق العسكري، معتبرا أن زيادته تعود بالفائدة على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على "تويتر"، عشية توجهه إلى بروكسل لحضور قمة دول الحلف: "إنفاق الولايات المتحدة في حلف الناتو يتخطى بأضعاف ما ينفقه أي بلد آخر.. هذا ليس عدلا، وليس مقبولا".

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ يوليو ٢٠١٨

وتابع: "على الرغم من زيادة هذه الدول مساهماتها منذ وصولي إلى الرئاسة، إلا أن عليها القيام بالمزيد".

...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ يوليو ٢٠١٨

ويخشى دبلوماسيون، من أن تتحول قمة بروكسل إلى ساحة لتنفيس الأحقاد، ما من شأنه تقويض مساعي إظهار الوحدة بين أعضاء الحلف والولايات المتحدة.

ويعقد قادة الدول الأعضاء في الحلف قمة في بروكسل يومي 11 و12 من يوليو الجاري.

المصدر: أ ف ب