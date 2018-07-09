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ترامب ينتقد "ضعف إنفاق الناتو" عشية قمة بروكسل

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ترامب ينتقد
Reuters POOL New
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بسبب ضعف الإنفاق العسكري، معتبرا أن زيادته تعود بالفائدة على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على "تويتر"، عشية توجهه إلى بروكسل لحضور قمة دول الحلف: "إنفاق الولايات المتحدة في حلف الناتو يتخطى بأضعاف ما ينفقه أي بلد آخر.. هذا ليس عدلا، وليس مقبولا".

وتابع: "على الرغم من زيادة هذه الدول مساهماتها منذ وصولي إلى الرئاسة، إلا أن عليها القيام بالمزيد".

ويخشى دبلوماسيون، من أن تتحول قمة بروكسل إلى ساحة لتنفيس الأحقاد، ما من شأنه تقويض مساعي إظهار الوحدة بين أعضاء الحلف والولايات المتحدة.

ويعقد قادة الدول الأعضاء في الحلف قمة في بروكسل يومي 11 و12 من يوليو الجاري.

المصدر: أ ف ب

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