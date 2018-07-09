إسرائيل تغلق معبرا بغزة وتقلص مساحة الصيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه إغلاق معبر كرم أبو سالم في غزة ابتداء من اليوم، مع إلغاء قرار توسيع الشريط البحري للصيادين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة لحزب الليكود، إنه قرر وبالتشاور مع وزير الدفاع الإسرائيلي، "ستثقل إسرائيل يدها على حركة حماس في قطاع غزة بشكل فوري، وسنغلق اليوم معبر كرم أبو سالم".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على صفحته في تويتر اليوم، إن قرار رئيس الحكومة ووزير الدفاع جاء بعد توصية قدمها رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع، بدءا من اليوم، مع استثناء نقل المساعدات الإنسانية.

وأشار أدرعي إلى إلغاء قرار توسيع مسافة الصيد في قطاع غزة لموسم الصيد في الأشهر الثلاثة الماضية وإعادته إلى 6 أميال بعد أن كان 9.

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وعزى المتحدث الإسرائيلي هذه الإجراءات ضد غزة إلى استمرار عمليات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة من قبل سكان القطاع، والتي تسببت بحرائق كثيرة في حقول المستوطنين هناك.

وهدد أدرعي بمواصلة العقوبات وتكثيفها ضد القطاع، إذا ما استمر إطلاق البالونات المشتعلة و"تعطيل حياة المستوطنين في محيط غزة".

المصدر: "معا"