ماذا فعلت طائرة كيم الخاصة في روسيا؟

ذكرت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية، أن عددا من الأشخاص شاهدوا اليوم في مطار فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الطائرة الشخصية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشارت القناة إلى أنها استقت هذه المعلومات من مواقع غربية مختصة في مراقبة حركة الطيران، وأنه لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد وجود الزعيم الكوري الشمالي على متن هذه الطائرة والمعروفة بـChammae-1.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل وفدا من المسؤولين الكوريين الشماليين الذين سافروا إلى هناك للتحضير لمشاركة كيم المحتملة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في سبتمبر من هذا العام.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قام خلال زيارته إلى بيونغ يانغ في 31 مايو بتسليم كيم، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

طائرة Chammae-1، سوفيتية الصنع ومن طراز إيل-62" وتعود لسبعينيات القرن الماضي.

المصدر: وكالات