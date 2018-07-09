 
مباشر

موسكو: توقيت تسمم أيمزبوري البريطانية مثير للتساؤل

أخبار العالم

موسكو: توقيت تسمم أيمزبوري البريطانية مثير للتساؤل
Reuters HENRY NICHOLLS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khit

أعلنت موسكو أنها ستطالب لندن بتقديم أدلتها على تورط روسيا المزعوم في تسميم شخصين بمادة مشلّة للأعصاب في مدينة أيمزبوري البريطانية، لافتة إلى أن توقيت الحادث مثير للتساؤلات.

وفي حديث لصحيفة "ازفيستيا" الروسية، دحض مندوب روسيا الدائم لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" ألكسندر شولغين، الأنباء التي تحدثت عن إخطار بريطانيا "حظر الكيميائي" بحادث أيمزبوري، مضيفا أن روسيا عرضت مساعدة للندن في التحقيق في الحادث، إلا أن الأخيرة رفضت بـ"غرور".

وأشار شولغين بقلق، إلى أن حوادث مشابهة في الآونة الأخير تستبق أحداثا دولية هامة، مذكّرا باقتراب الدور النهائي لكأس كرة القدم في روسيا، وقمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقال: "يصعب استبعاد حقيقة أن كل ذلك كان مخططا له، وتم ضخه عمدا بهدف توتير الوضع الدولي والإساءة لسمعة روسيا وعلاقاتها مع دول العالم".

إقرأ المزيد
الشرطة البريطانية: وفاة المرأة المصابة بغاز الأعصاب في إيمزبري

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الأحد، عن وفاة مواطنة قالت لندن في وقت سابق إنها أصيبت مع رفيقها قبل عدة أيام بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، وهي نفس المادة التي تتهم لندن موسكو باستخدامها في الاعتداء على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته مطلع مارس الماضي.

ورفضت موسكو الاتهامات البريطانية ووصفتها بأنها استفزازية ولا تستند إلى أي دليل.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا