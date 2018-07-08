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الشرطة البريطانية: وفاة المرأة المصابة بغاز الأعصاب في إيمزبري

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الشرطة البريطانية: وفاة المرأة المصابة بغاز الأعصاب في إيمزبري
Reuters Stefan Wermuth
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أفادت الشرطة البريطانية بأن المواطنة دون ستيرجيس التي يزعم أنها تسممت بغاز أعصاب في مدينة إيمزبري في الـ30 يونيو الماضي، توفت في المستشفى اليوم الأحد.

وتواصل الشرطة البريطانية التحقيق في قضية تسمم ستيرجيس البالغة 44 عاما ورفيقها تشارلز رولي البالغ 45 عاما والذي ولا يزال موجودا داخل المستشفى في حالة حرجة.

وسبق أن أعلن مختبر "بورتون داون" الكيميائي العسكري التابع لوزارة الدفاع البريطانية، في الـ4 من يوليو الجاري، أن خبراءه حددوا أن المادة التي تسمم بها ستيرجيس وصديقها هي غاز "نوفيتشوك" الذي أصيب بها الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري قبل 4 أشهر.

المصدر: met.police.uk

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