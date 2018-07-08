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رئيس وزراء تركيا يثني مواطنا تركيا عن الانتحار!

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رئيس وزراء تركيا يثني مواطنا تركيا عن الانتحار!
AFP Daniel LEAL-OLIVAS
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نجح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد في أن يثني مواطنا تركيا عن الانتحار، بعد أن حاول الأخير الانتحار بإلقاء نفسه في البحر من فوق أحد جسور إسطنبول.

وفيما كان يلدريم قادما على متن الجسر من بلدة توزلا قرب إسطنبول، علم من مرافقيه أن مواطنا على وشك الانتحار، فوجه بإيقاف موكبه وهرع مع أفراد حرسه الشخصي إلى حيث المواطن ومنعه من الانتحار، وأخذ بيده، فيما انهمر الدمع من عيني المنتحر متأثرا بالموقف.

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كما عانق يلدريم المواطن وسقاه جرعة من الماء بنفسه، قبل أن يأخذه إلى جانبه في سيارته ويقله إلى مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول.

واستمر يلدريم في تهدئة المواطن لأكثر من ساعة، وتعهد له بحل مشاكله على أن يعد هو بعدم تكرار مثل هذا التصرف.

المصدر: yenisafak

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