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نتنياهو إلى موسكو للقاء غاية في الأهمية مع بوتين

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نتنياهو إلى موسكو للقاء غاية في الأهمية مع بوتين
Reuters POOL New
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنه سيتوجه إلى موسكو لعقد لقاء غاية في الأهمية مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية: "سأغادر البلاد هذا الأسبوع في زيارة إلى موسكو حيث سأعقد لقاءا هاما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين وبالطبع من أجل بحث التطورات الإقليمية".

وتابع نتنياهو: "سأوضح في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية، وهما أنه لن نقبل بوجود القوات الإيرانية والموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود ولا في مناطق بعيدة عنها. كما سنطالب سوريا والجيش السوري بالحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها.

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وختم بالقول: "من البديهي أنني على اتصال دائم أيضا مع الإدارة الأمريكية. العلاقات مع هاتين القوتين العظميين تحظى دائما بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل وخاصة في الفترة الراهنة".

المصدر: مراسلة RT في إسرائيل

 

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