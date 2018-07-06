// 26.06.2018 по тикету 15478
للمرة الثالثة منذ مطلع العام.. نتنياهو يلتقي بوتين الأربعاء
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أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يدل ديوان رئاسة الوزراء بأي تفاصيل إضافية عن هذه الزيارة، وهي الثالثة منذ بداية العام، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن سوريا ستكون في صلب المحادثات.
المصدر: i24news.tv
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