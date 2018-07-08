البيت الأبيض يوضح موقفه تجاه عائدية القرم

أكد المندوب الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، أن واشنطن لا تزال تعتبر القرم إقليما تابعا لأوكرانيا، رغم محاولات وسائل الإعلام تفسير موقف الرئيس دونالد ترامب بشكل مخالف لذلك.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "أعتقد أن وسائل الإعلام الأمريكية استعجلت، في موضوع إمكانية الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم. موقف البيت الأبيض لا لبس فيه، حيث أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بالضم الروسي لشبه جزيرة القرم، وهكذا يجب فهم الموقف الأمريكي".

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وشدد على أن الموقف الرسمي الأمريكي، يحمّل روسيا بالذات مسؤولية اندلاع النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، وقال: "في البداية، حرب هجينة في القرم ومن ثم احتلال شبه الجزيرة، والإعلان عن ضمها إلى روسيا وبعد ذلك تطبيق نفس الخطة في شرق أوكرانيا بتنفيذ عملية عسكرية تحت قيادة الجيش الروسي وبأموال روسية ومن ثم ظهور جمهوريتين شعبيتين مدعومتين من موسكو".

المصدر: لينتا رو