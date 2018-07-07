مقتل جندي أمريكي وإصابة اثنين في إطلاق نار بأفغانستان

أعلنت مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي في بيان، مقتل جندي أمريكي وإصابة اثنين آخرين، بإطلاق نار في جنوب أفغانستان.

وأكد البيان، على أن المصابين في حالة "مستقرة"، وأنهما يتلقيان العلاج، مشيرا إلى أن قيادة القوات العسكرية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وتشهد أفغانستان، منذ شهر مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية والمدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، ومن جهة أخرى مسلحي حركة طالبان، الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

المصدر: رويترز