المئات يتظاهرون ضد ترامب في بروكسل

تظاهر مئات الأشخاص في بروكسل من أجل السلام وضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من مشاركته في قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

وسار المتظاهرون بهدوء رافعين لافتات كتب عليها "نريد السلام لا الحرب" و"لا حرب مع إيران"، والتي دعت إليها مجموعة منظمات تحت شعار "ترامب غير مرحب به"، رفضا لإمكانية زيادة نفقات الدفاع في أوروبا بناء على مطالبة الرئيس الأمريكي.

وقال المنظمون: "ندين دعوة ترامب إلى مزيد من الاستثمار في نفقات الدفاع، ونحن مستاؤون حيال سياسته غير الإنسانية في ملف الهجرة، والتي يرمز إليها أطفال معزولون بعد فصلهم عن ذويهم".

وأورد مدافعون بلجيكيون عن البيئة، تبريرا لمشاركتهم في التظاهرة، وقالوا: "نحن ضد هذا المنطق حيث تنتصر العسكرة في ملفات مثل مكافحة الفقر والدفاع عن المناخ واستقبال المهاجرين".

ويزور ترامب بروكسل يومي 11 و12 من الشهر الجاري، للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي، والتي يحضرها 28 من نظرائه من رؤساء الدول والحكومات.

وسيجدد الرئيس الأمريكي مطالبته حلفاءه الأوروبيين بتخصيص اثنين في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات العسكرية بحلول 2024.

والتزم 8 أعضاء فقط من أصل 29 دولة في الحلف، بهذا السقف في 2018 بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان ودول من شرق أوروبا.

المصدر: RT + أ ف ب