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واشنطن تنصح دبلوماسيها بمغادرة نيكاراغوا

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واشنطن تنصح دبلوماسيها بمغادرة نيكاراغوا
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أهابت واشنطن بجميع موظفي سفارتها غير الأساسيين العاملين في نيكاراغوا، مغادرتها في ظل احتدام الاحتجاجات وأعمال العنف التي خلفت 230 قتيلا في البلد المذكور.

وورد في بيان للسفارة الأمريكية: "نوصي جميع موظفينا غير الأساسيين مغادرة نيكاراغوا، وإعادة النظر في خطط سفرهم إلى هذا البلد نظرا للجرائم والاضطرابات الأهلية التي يشهدها، وضعف الإمكانيات الصحية المتوفرة لديه".

وحذر البيان من أن "قوات مسلحة موازية للشرطة تسيطر عليها الحكومة ويرتدي أفرادها أزياء مدنية، تنشط في أجزاء كبيرة من نيكاراغوا، ويصل قوامها إلى المئات".

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وتعتزم الحكومة تنظيم مسيرة لمؤيديها بعد ظهر اليوم السبت، فيما دعا تحالف المعارضة إلى التظاهر الخميس المقبل والإضراب العام لمدة 24 ساعة الجمعة.

وفرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس "لدورهما في قتل وقمع المحتجين".

المصدر: أ ف ب

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