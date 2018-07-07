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إعدام 8 دواعش في إيران

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إعدام 8 دواعش في إيران
Reuters
مسيرة في ايران - ارشيف
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أعدمت إيران 8 منتمين لداعش، بعد إدانتهم بالضلوع في الهجوم على مقر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ومرقد الإمام الخمیني في 7 یونیو 2017.

وورد في تقرير لمكتب المدعي العام والثوري في طهران الیوم السبت، أن الثمانية كانوا متورطین بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم المذكور الذي أسفر عن مقتل وإصابة الأبریاء، وفي تقدیم الدعم والتمویل والأسلحة للإرهابیین.

وتم إلقاء القبض على المدانين مباشرة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا وإصابة العشرات.

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وأدانتهم إيران بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتداول غير المشروع للسلاح والذخيرة، وفي 13 مايو الماضي، أصدر القضاء الإيراني حكمه بإعدامهم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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