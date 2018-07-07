سوء الأحوال الجوية يقتل 8 أشخاص في اليابان

ذكرت قناة NHK التلفزيونية أن العواصف المطرية التي ضربت وسط وجنوب غربي اليابان، قد تسببت بمقتل 8 أشخاص وفقدان 39 آخرين.

وبين الضحايا أحد العاملين في محافظة هيوغو، الذي لقي حتفه أثناء تنظيف قنوات الصرف الصحي، وسيدة جرفت المياه سيارتها وتم العثور على جثتها على ضفاف أحد أنهار محافظة أوساكا، وشخصان لقيا حتفهما تحت أنقاض منزل انهار بسبب انزلاق التربة في هيروشيما.

كما عثر في نفس المحافظة على جثة عند أحد الجسور، وعلى أخرى في قناة للصرف الصحي.

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وفي محافظة شيغا، جرفت المياه رجلا حاول تسليك مجرى المياه، عثر رجال الإنقاذ لاحقا على جثته، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من تحديد مكان 39 شخصا آخرين.

وتعرضت المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من اليابان، يوم الجمعة لأمطار غزيرة ما دفع بالسلطات لإعلان حالة الطوارئ في 7 محافظات.

المصدر: نوفوستي