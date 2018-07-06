ماي تعلن التوصل مع حكومتها لاتفاق حول مرحلة ما بعد "بريكسيت"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها المنقسمة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، توصلت إلى "موقف موحد" بإنشاء "منطقة تجارة حرة" بين لندن والاتحاد لمرحلة ما بعد بريكست.

وعقب أشهر من التكتم، تمكنت ماي من الاتفاق الجمعة بعد محادثات ماراثونية لحكومتها في مقرها الريفي، على أمل تخطي الانقسامات في الحكومة والمضي قدما في المحادثات المتوقفة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في بيان صدر عن مكتبها: "وافق مجلس الوزراء في مناقشات مفصلة جرت اليوم، على موقفنا الجماعي من أجل مستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد

وأضافت: "اقتراحنا (يتمثل) في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي ستضع قاعدة مرجعية مشتركة خاصة بالسلع الصناعية والمنتجات الزراعية".

وأكدت ماي أيضا التوصل إلى اتفاق "على نموذج جمركي جديد يرضي قطاع التجارة يتمتع بحرية عقد صفقات تجارية جديدة حول العالم".

من جانبه قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي حول بريكست اليوم إنه سيجرى تقييما للموقف التفاوضي الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء البريطانية ومجلس وزرائها.

المصدر: وكالات