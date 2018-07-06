مقتل 3 عسكريين أوكرانيين أثناء التدريب

لقي 3 عسكريين أوكرانيين حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح جراء انفجار مدفع هاون أثناء تدريبات عسكرية غرب البلاد.

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البرية الأوكرانية، بأن الحادث وقع صباح اليوم الخميس في حقل روفنو للتدريبات العسكرية، أثناء مناورات تكتيكية على مستوى اللواء تضمنت رمايات بالذخيرة الحية.

وأضاف أنه وحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر انفجار مدفع هاون عن مصرع 3 أفراد متأثرين بجروحهم، فيما أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأمر قائد القوات البرية الأوكرانية إثر الحادث بتعليق التدريبات، والتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة.

المصدر: وكالات