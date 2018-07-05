ترامب يعين مديرا سابقا في "فوكس نيوز" مساعدا له

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيينه المدير التنفيذي السابق في محطة "فوكس نيوز" بيل شاين (55 عاما)، نائبا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان: "شاين سيعمل مساعدا للرئيس ونائبا لمدير الاتصالات، وسيجلب معه خبرة أكثر من عقدين في البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة".

وعين شاين رئيسا مشاركا لمحطة "فوكس نيوز" في أغسطس عام 2016، خلفا لروجر إيلس، الذي استقال اثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي، لكن شاين سرعان ما استقال في مايو عام 2017، بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم.

وأنهت المحطة أيضا علاقتها بالمذيع بيل اورايلي، إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية مزاعم تحرش جنسي بحقه.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هايكس في شهر مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب