 
مباشر

ترامب يعين مديرا سابقا في "فوكس نيوز" مساعدا له

أخبار العالم

ترامب يعين مديرا سابقا في
Reuters Lucas Jackson
مساعد الرئيس الأمريكي الجديد بيل شاين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh38

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيينه المدير التنفيذي السابق في محطة "فوكس نيوز" بيل شاين (55 عاما)، نائبا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان: "شاين سيعمل مساعدا للرئيس ونائبا لمدير الاتصالات، وسيجلب معه خبرة أكثر من عقدين في البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة".

وعين شاين رئيسا مشاركا لمحطة "فوكس نيوز" في أغسطس عام 2016، خلفا لروجر إيلس، الذي استقال اثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي، لكن شاين سرعان ما استقال في مايو عام 2017، بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم.

وأنهت المحطة أيضا علاقتها بالمذيع بيل اورايلي، إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية مزاعم تحرش جنسي بحقه.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هايكس في شهر مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا