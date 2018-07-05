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مقتل 16 شخصا بانفجار ألعاب نارية في المكسيك

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لقي 16 شخصا على الأقل بينهم رجال إنقاذ مصرعهم بسبب انفجار ألعاب نارية في بلدية تولتيبيك بولاية مكسيكو جنوبي المكسيك، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الحكومي قوله إن سلسلة انفجارات هزت منطقة تشتهر بإنتاجها للألعاب النارية.

ووفقا لتصريحات المسؤول في حكومة ولاية مكسيكو، أليخاندرو أوزونا،  فإن الضحايا من المارة ورجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع للمساعدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارين.

المصدر: رويترز

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