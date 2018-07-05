تركيا تودع آخر رئيس وزراء في تاريخها الحديث!

أصبح رئيس الوزراء التركي الحالي بن علي يلدرم، الذي شكل حكومة بلاده الـ65، آخر من يتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ تركيا الحديث مع بدء تطبيق نظام الحكم الرئاسي الجديد في البلاد.

وأُلغي منصب رئيس الوزراء في تركيا، تزامنا مع انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وشغل يلدريم منصب مستشار رئيس الجمهورية لفترة قصيرة من الزمن قبيل توليه رئاسة الوزراء، كما شغل أيضا منصب الرئيس الثالث لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لعام واحد.

وكانت الجريدة الرسمية التركية، قد نشرت أمس الأربعاء مرسوما يتضمن نقل بعض الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الأخيرة.

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ويُدخل المرسوم تعديلا على القوانين التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017 سيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، الأسبوع الماضي، فوز رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53 في المئة بعد فرز أغلب أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات