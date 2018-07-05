رئيس بوليفيا يخضع لعملية جراحية

خضع رئيس بوليفيا لعملية جراحية في أحد مشافي مدينة لاباز، وقال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، يوم الاربعاء إنه خضع بنجاح لعملية جراحية تم خلالها استئصال ورم صغير.

وأضاف إيفو موراليس في تغريدة على تويتر: "أنا ممتن للغاية لتضامنكم معي وصلواتكم لأجلي وتبريكاتكم. خلال الفحوصات الطبية الاعتيادية، عثر الأطباء على ورم صغير لدي وتم استئصاله وإزالته بأمان في قسم الجراحة الطارئة، بدون أي مخاطر. وغداً سأغادر المستشفى وأنا بخير مئة في المئة".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين