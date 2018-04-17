موراليس: الرأسمالية تهدد الإنسانية

حذر الرئيس البوليفي إيفو موراليس من الخطر الذي قد يتهدد الإنسانية في ظل تعاظم النظام الرأسمالي في العالم.

وأضاف موراليس في المنتدى الدائم لقضايا الهنود الحمر في الأمم المتحدة: "أريد أن أقول لكم، إن مستقبل الهنود الحمر، وهم السكان الأصليون للبلاد، ليس وحده المعرض للخطر، وإنما البشرية جمعاء".

وتابع: "نحن في خطر من السياسة التي تبنى فقط لكسب المال، السياسة التي تتركز في أيدي عدد قليل من الناس، والتي لا تعترف بحقوق الأرض الأم ولا تحترمها".

إقرأ المزيد

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها موراليس عن مخاطر الرأسمالية، حيث أنه في العام 2016 دعا دول العالم إلى التخلي عن النموذج الرأسمالي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال موراليس خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2016، إن آثار النظام الرأسمالي في العالم، تسببت في ظهور عصر من "الظلامية العالمية".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان