إصابات بمادة مجهولة بالقرب من مكان تسميم سكريبال في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعدما تعرضا لهجوم بـ"مادة مجهولة" بمدينة اميسبوري الواقعة على بعد 10 كيلومترات من مكان تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.

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وقالت شرطة منطقة ويلتشير إن المصابين "يتلقيان علاجا في مستشفى سالزبوري بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة"، مؤكدة "أنهما في حالة حرجة".

وأضافت أن المصابين هما رجل وامرأة في الـ 40 من العمر، وعثر عليهما غائبين عن الوعي يوم 30 يونيو الماضي في منزلهما بمدينة اميسبروي.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنه "كانت هناك أولا فرضية تسمم مرتبطة بتعاطي هيرويين أو حشيشة الكيف"، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن "اختبارات إضافية تجري لتحديد طبيعة المادة التي أدت إلى إصابة الشخصين".

هذا وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مواقع عدة قد يكون الشخصان توجها إليها، بينما تم تعزيز وجود الشرطة في مدينتي اميسبروي وسالزبوري.

من جانبها ذكرت إدارة الصحة العامة في بريطانيا أن الحادث "لا يشكل أي خطر صحي كبير على الجمهور".

المصدر: نوفوستي