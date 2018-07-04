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3 جرحى بحادث إطلاق نار في السويد في ظروف غامضة

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3 جرحى بحادث إطلاق نار في السويد في ظروف غامضة
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
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أصيب 3 أشخاص بجروح بحادث إطلاق نار في مدينة أوريبرو السويدية، الواقعة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة ستوكهولم، حسبما جاء في بلاغ شرطة المدينة للصحافة.

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وقالت الشرطة: "تم نقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية، اثنان منهم في سن العشرين، ولم يتم بعد تحديد هوية الشخص الثالث، كما أن  اثنين من المصابين جروحهما خطيرة والثالث أصيب بجروح طفيفة. وأوضحت الشرطة أن اثنين من الجرحى معروفان لها".

وذكرت الشرطة أنه تم تلقي معلومات حول إطلاق النار في الساعة 22:00 (19:00 بتوقيت غرينيتش)، ولم تقم الشرطة باحتجاز أي شخص حتى الآن، وليس لديها حتى الآن  معلومات حول سبب هذا الحادث.

ولم تصدر عن الشرطة أي إشارة تدل على احتمال أن تكون هناك دوافع إرهابية تقف خلف هذا الحادث الغامض.

المصدر: نوفوستي

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