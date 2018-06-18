السويد.. 5 جرحى في حادث إطلاق نار لا ليس ذا طابع إرهابي بحسب الشرطة

أصيب 5 أشخاص بجروح وسط مدينة مالمو السويدية، مساء اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار قالت الشرطة إنه ليس ذا طابع إرهابي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفى وأن الشرطة استجوبت شهودا بعد فرضها طوقا أمنيا حول مكان الحادث، دون حدوث اعتقالات.

وقال الناطق باسم الشرطة، فريدريك برات: "لا أدلة تشير إلى وجود دوافع إرهابية (وراء إطلاق النار)"، مضيفا: "ربما كان ذلك تبادلا لإطلاق النار بين جناة".

وفي وقت سابق من الاثنين، وردت تقارير إعلامية حول سقوط 4 جرحى على الأقل من جراء الحادث.

المصدر: رويترز