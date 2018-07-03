استطلاع: معظم الإسرائيليين متشائمون إزاء "صفقة القرن"

أشار استطلاع للرأي العام إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين لا تؤمن في نجاح "صفقة القرن" التي تعمل الإدارة الأمريكية على إعدادها لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد استطلاع شهري لـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" والذي نُشرت نتائجه أمس، أن ثلاثة تقريبا من كل أربعة إسرائيليين (74%) يعتبرون فرص نجاح خطة السلام هذه ضعيفة أو حتى ضعيفة للغاية، مقابل أقل من 5% فقط من المستطلعين مقتنعين بأن هذه الفرص طيبة جدا.

وأعرب 77% من المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن مصالح الإسرائيليين مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما لم يتجاوز عدد الذين يعتقدون أن سيد البيت الأبيض يراعي مصالح الفلسطينيين 30% من المستطلعين اليهود و3.5% فقط من العرب.

وأيد 83% من المستطلعين اليهود (بمن فيهم 43% من المستطلعين المنتمين إلى اليسار) استهداف الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين يطلقون طائرات ورقية وبالونات حارقة عبر حدود قطاع غزة.

وأيد 47.7% من المشاركين في الاستطلاع مقابل 32.4% معارضين توجيه تهمة الاحتيال إلى قرينة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ساره، ولم يصدّق إلا 28% من هؤلاء تصريحات رئيس الحكومة بأنه لم يكن على دراية الموضوع.

المصدر: هآرتس