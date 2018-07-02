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ترامب يتحدث عن اتفاق تجاري مع رئيس المكسيك

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ترامب يتحدث عن اتفاق تجاري مع رئيس المكسيك
Reuters / Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن مفاوضات معاهدة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) واحتمال التوصل لاتفاق بين البلدين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "تحدثنا كثيرا حول أمن الحدود، والتجارة، واتفاقية "نافتا"، وحول اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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اليساري أوبرادور يفوز في انتخابات المكسيك الرئاسية

وفاز المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالرئاسة في المكسيك وفق ما كشفت تقديرات رسمية تفيد بأنه حصل على ما بين 51 و53 بالمئة من أصوات الناخبين الأحد.

وأفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطني الانتخابي المكسيكي أن المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل الأحد على ما بين  53 و53.8 بالمئة من أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي في المكسيك.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مؤكدا استعداده للعمل معه، وذلك بعيد الفوز الكبير الذي حققه المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها: "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك".

من جهته أكد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه يريد إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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