// 26.06.2018 по тикету 15478
الصومال.. إصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة في مقديشو
Reuters / Feisal Omar
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قالت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص أصيبوا بانفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في العاصمة مقديشو.
وصرح الضابط في الشرطة الصومالية عبد الله حسين أن القنبلة زرعت في منطقة بينادير، وذكر أن 7 من المارة أصيبوا.
وتشن "حركة الشباب" المتشددة بشكل متكرر هجمات بالقنابل في إطار مساعيها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، ولقي 4 مدنيين حتفهم يوم الأحد في هجمات بقذائف حارقة، وأعلنت "حركة الشباب" مسؤولية عنها.
ويشهد الصومال أعمال عنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في أوائل التسعينات.
المصدر: رويترز
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