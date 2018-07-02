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الصومال.. إصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة في مقديشو

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الصومال.. إصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة في مقديشو
Reuters / Feisal Omar
الصومال.. إصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة مقديشو
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قالت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص أصيبوا بانفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في العاصمة مقديشو.

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وصرح الضابط في الشرطة الصومالية عبد الله حسين أن القنبلة زرعت في منطقة بينادير، وذكر أن 7 من المارة أصيبوا.

وتشن "حركة الشباب" المتشددة بشكل متكرر هجمات بالقنابل في إطار مساعيها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، ولقي 4 مدنيين حتفهم يوم الأحد في هجمات بقذائف حارقة، وأعلنت "حركة الشباب" مسؤولية عنها.

ويشهد الصومال أعمال عنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في أوائل التسعينات.

المصدر: رويترز

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