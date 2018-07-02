لليوم الثاني.. أعمال شغب ترافق احتجاجات ليلية جنوب غرب إيران

أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية وقوع أعمال شغب أثناء مظاهرات احتجاجية على تلوث مياه الشرب جنوب غرب البلاد، وذلك لليلة الثانية على التوالي.

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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن المحتجين في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان رشقوا بالحجارة عناصر الأمن وأضرموا النيران في سيارة الليلة الماضية.

وذكرت الوكالة أن الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الاحتجاج، مضيفة أن "الوضع تحت السيطرة الآن".

وتظهر تسجيلات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا للمتظاهرين، وهم يهتفون شعارات معارضة للحكومة، بينما يتحدث نشطاء عن مسيرات مماثلة نظمت في غيرها من مدن المحافظة، بما في ذلك مركزها الأحواز.

#الأحواز | المتظاهرون في مدينة عبادان يهتفون : "نعم نعم الثورة" pic.twitter.com/2e7E9ghOZo — قناة وصال (@Wesal_TV) ١ يوليو ٢٠١٨

وفي الليلة السابقة، سجلت أعمال شغب مماثلة في مدينة خرمشهر، ونشرت في وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر لحظة إطلاق عناصر الأمن النيران باتجاه المتظاهرين.

ونفت السلطات الإيرانية سقوط قتلى بين المحتجين، مقرة بإصابة متظاهر واحد وعشرة من عناصر الأمن جراء الحادث.

المصدر: أسوشيتد برس