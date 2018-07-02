 
مباشر

كيم جونغ أون يتفقد أحوال الرعية على متن سيارة روسية (صورة)

أخبار العالم

كيم جونغ أون يتفقد أحوال الرعية على متن سيارة روسية (صورة)
Reuters
كيم جونغ أون يفتش الوحدة العسكرية رقم 1524 للجيش الكوري الشمالي، 29 يونيو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgax

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى جولة تفتيش في مقاطعة سيندو الواقعة بالقرب من الحدود الصينية.

وأضافت أن كيم قام بتفتيش الوحدة العسكرية رقم 1524 للجيش الكوري الشمالي ومزرعة قصب، وغيرها من المنشآت الاقتصادية المحلية.

وتدل الصور التي نشرتها الوكالة على أن كيم أثناء زيارته إلى المقاطعة كان يتنقل على متن سيارة "Lada Priora" روسية الصنع. وتظهر إحدى الصور الزعيم كيم جالسا على المقعد الخلفي للسيارة الخضراء الروسية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا