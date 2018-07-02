كيم جونغ أون يتفقد أحوال الرعية على متن سيارة روسية (صورة)

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى جولة تفتيش في مقاطعة سيندو الواقعة بالقرب من الحدود الصينية.

وأضافت أن كيم قام بتفتيش الوحدة العسكرية رقم 1524 للجيش الكوري الشمالي ومزرعة قصب، وغيرها من المنشآت الاقتصادية المحلية.

وتدل الصور التي نشرتها الوكالة على أن كيم أثناء زيارته إلى المقاطعة كان يتنقل على متن سيارة "Lada Priora" روسية الصنع. وتظهر إحدى الصور الزعيم كيم جالسا على المقعد الخلفي للسيارة الخضراء الروسية.

Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk — НТВ (@ntvru) July 1, 2018

المصدر: نوفوستي