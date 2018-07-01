ترامب عن كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية "جدية للغاية" في رغبتها بالتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة بُثت اليوم الأحد.

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وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنهم جديون للغاية في هذا الشأن.. أعتقد أنهم يرغبون بالقيام بذلك، هناك كيمياء جيدة للغاية بيننا".

وأعلن الرئيس الأمريكي في نهاية يونيو أن عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية قد بدأت، وهي تدمر مواقعها الخاصة بالتجارب النووية والصاروخية.

وقال ترامب خلال اجتماع الحكومة بالبيت الأبيض إن الكوريين أوقفوا إطلاق الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالستية، وهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات.

وكان ترامب قد التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو، وتم خلال لقائهما توقيع اتفاق حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل مقابل ضمانات أمنية.

وتعهدت بيونغ يونغ بنزع السلاح النووي بعد لقاء القمة الذي جمع بين الزعيمين.

المصدر: وكالات