تقرير: رجال أعمال إيرانيون اشتروا جوازات سفر أفريقية

كشفت وكالة "رويترز" أن مئات الإيرانيين اشتروا جوازات سفر من جزر القمر في الفترة بين 2008 و2017.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 100 شخص من بين 155 شخصا ممن ألغيت جوازات سفرهم الصادرة من جزر القمر في يناير الماضي إيرانيون.

وألغت جزر القمر بهدوء مجموعة من جوازات السفر، التي اشتراها أجانب خلال السنوات القليلة الماضية. ولم ينشر هذا البلد الصغير الواقع قبالة ساحل شرق أفريقيا تفاصيل هذا القرار مكتفيا بالقول إن هذه الجوازات صدرت بشكل غير مناسب.

وكان من بين هؤلاء عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التي تعمل في مجالات الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة.. وهي المجالات التي تستهدفها جميعا عقوبات دولية مفروضة على إيران.

ويخشى دبلوماسيون ومصادر أمنية في جزر القمر والغرب من أن يكون بعض الإيرانيين قد حصلوا على جوازات السفر لحماية مصالحهم في ظل عقوبات أصابت بالشلل قدرة إيران على تنفيذ أنشطة تجارية على الساحة الدولية.

وتتيح جوازات السفر الصادرة من جزر القمر إمكانية السفر دون تأشيرة إلى مناطق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.

ولا تسمح الحكومة الإيرانية رسميا لمواطني البلاد بحمل جواز سفر ثان، إلا أن مصدرا إيرانيا مطلعا على عمليات شراء جوازات السفر الأجنبية قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع الأعمال والشركات للحصول على هذه الجوازات لتسهيل السفر والمعاملات المالية.

المصدر: رويترز