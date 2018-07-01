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مقتل 45 شخصا في حادث سير في الهند

أخبار العالم

مقتل 45 شخصا في حادث سير في الهند
AFP
الهند، 1 يوليو 2018
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قتل 45 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء حادث سقوط حافلة ركاب في واد بولاية أوتاراخاند شمال الهند.

وأفادت قناة "India TV" بأن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، مضيفة أن سقوط الحافلة فى الوادي، الذي يتجاوز عمقه 200 متر، أدى إلى انشطار الحافلة إلى جزئين.

وقالت إن 8 مصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية الإنقاذ في مكان الحادث لا تزال مستمرة.

ولا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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