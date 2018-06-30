ماكرون: فحوى لقائي بترامب ستبقى خلف الأبواب المغلقة

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعليق مباشرة على أنباء تتحدث عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناعه بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشدد ماكرون، ردا على سؤال من الصحفيين بخصوص هذه التسريبات، بختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة، على أن ما يقال خلف الأبواب المغلقة ينبغي أن يبقى هناك، مضيفا: "لا أعتقد أن تكراره مفيد".

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وتابع قائلا: "الالتزامات التي قدمتها إلى أوروبا منذ أكثر من عام كافية لتجعلكم تتخيلون كيفية يكون ردي إذا طُرح عليّ اقتراح كهذا".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تقرير نشرته الخميس صحيفة "واشنطن بوست" وأفادت فيه بأن ترامب اقترح على ماكرون أثناء لقائهما في أبريل إبرام صفقة تجارية ثنائية بشروط أفضل مقابل خروج باريس من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات ماكرون في أول تعليق رسمي من البيت الأبيض أو قصر الإليزيه على هذه التسريبات.

المصدر: Politico

نادر عبد الرؤوف