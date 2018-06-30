ألماني يسمم 21 زميلا له بسندويشات فتاكة!

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في تسمم 21 حالة أدت إلى وفاة داخل شركة منذ عام 2000، بعد ضبط موظف فيها، أضاف مسحوقا ساما في وجبة طعام أحد زملائه.

وألقت الشرطة القبض على الموظف البالغ 56 عاما من العمر، بتهمة محاولة قتل زميله في شركة ARI Armaturen الخاصة بإنتاج المعدات والأنابيب في مدينة أشلوس هولته أشتوكنبروك.

أكدت الفحوصات أن المسحوق الذي أضافه الموظف في سندويش زميله هو أسيتات الرصاص السام، لكن هذا الزميل لحسن الحظ لاحظ وجود المادة في الطعام وأبلغ إدارة الشركة بذلك، والتي بدورها لجأت إلى الشرطة.

وتمكن المحققون من الوصول إلى المتهم بفضل شريط فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في الشركة سجّل لحظة دسه السم في السندويش.

كما عثر عناصر الأمن على مواد سامة أخرى في شقة المتهم، حيث كان يعمل على إنتاج سموم مختلفة.

ووسعت الشرطة نطاق التحقيق، حيث تبين أن 21 موظفا في الشركة منذ عام 2000 لقوا مصرعهم قبل بلوغهم عمر التقاعد ولا يزال ثلاثة آخرون في وضع حرج بسبب أمراض ومشاكل صحية قد تكون ناجمة عن التسمم بتلك المواد .

المصدر: إندبندنت