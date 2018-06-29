ترامب: سأبحث مع بوتين خلال لقائنا ملفي سوريا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمتهما المرتقبة، ملفي سوريا وأوكرانيا والمزاعم حول تدخل روسيا في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في حديث للصحفيين من على متن طائرته الرئاسية قبيل توجهه إلى ولاية نيوجيرسي، ردا على سؤال حول أجندة لقائه مع بوتين: "أوكرانيا وسوريا والانتخابات... إننا لا نريد أن يتدخل أحد في انتخاباتنا".

وأكدت موسكو وواشنطن في وقت سابق أن القمة الشاملة الأولى بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة ستجري في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو.

وعقد اللقاء الأول بين بوتين وترامب يوم 7 يوليو 2017 في هامبورغ الألمانية على هامش قمة دول مجموعة "G20" وتوج باتفاق حول إقامة منطقة خفض تصعيد جنوب سوريا.

كما أجرى الجانبان محادثات موجزة في شهر نوفمبر الماضي في فيتنام خلال أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: وكالات