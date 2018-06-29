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تركيا تعمل على إعادة فتح قنصليتها في الموصل

أخبار العالم

تركيا تعمل على إعادة فتح قنصليتها في الموصل
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بدء العمل من أجل افتتاح قنصلية بلاده في مدينة الموصل العراقية.

وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل بعد وقت قصير من توغل عناصر تنظيم "داعش" في المدينة.

وفي تصريح أدلى به لإحدى قنوات التلفزة الخاصة، اليوم الجمعة، شدد جاويش أوغلو على أن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران، بناء على أوامر من دول أخرى.

ويأتي تأكيد الوزير على الوقوف مع طهران، بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز

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