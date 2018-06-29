// 26.06.2018 по тикету 15478
تركيا تعمل على إعادة فتح قنصليتها في الموصل
Reuters
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بدء العمل من أجل افتتاح قنصلية بلاده في مدينة الموصل العراقية.
وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل بعد وقت قصير من توغل عناصر تنظيم "داعش" في المدينة.
وفي تصريح أدلى به لإحدى قنوات التلفزة الخاصة، اليوم الجمعة، شدد جاويش أوغلو على أن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران، بناء على أوامر من دول أخرى.
ويأتي تأكيد الوزير على الوقوف مع طهران، بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر المقبل.
المصدر: رويترز
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