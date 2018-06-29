وزير الدفاع الإيراني يحذر من الإرهاب الكيميائي في غرب آسيا

حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي من ولادة ظاهرة "الإرهاب الكيميائي المنظم" في غرب آسيا، وحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن ذلك.

وذكّر حاتمي، في رسالة أصدرها اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيميائي على مدينة سردشت الإيرانية عام 1987 من قبل القوات العراقية، بحالات استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل حكومة صدام حسين وحلفائه الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة.

وشدد الوزير على أن إسرائيل تملك ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية المحظورة ما يشكل خطرا على الأمن والسلام الدوليين.

وقال إن تغيير توجهات وأولويات منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وتحويلها إلى منظمة أمنية وسياسية تركز على أولويات غير ضرورية لا تمت بصلة لنشاطاتها ما سيجعلها تفقد استقلاليتها أمام الدول الغربية.

وحمل الوزير واشنطن المسؤولية عن عدم تحقيق وعودها، بعد 11 عاما من توقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، متهما عددا من الدول الغربية والعربية بالتواطؤ مع تنظيمات إرهابية في غرب آسيا.

المصدر: فارس