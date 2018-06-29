إسرائيل: لن نستقبل أي لاجئ سوري

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، إن تل أبيب غير مستعدة لاستقبال أي لاجئ سوري.

وأشار وزير الدفاع في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب ما يجري في جنوب سوريا متعهدا بالحفاظ على المصالح الأمنية.

אנחנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה בדרום סוריה. נקפיד על שמירת האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. כמו תמיד נהיה מוכנים להעמיד כל סיוע הומניטרי לאזרחים נשים וילדים, אך לא נקבל אף פליט סורי בשטחנו. תודה לחיילי צה"ל על העבודה סביב השעון בכל החזיתות. שבת שלום — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 29 июня 2018 г.

من جهته، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، يوم الجمعة، أن إسرائيل يجب أن تمنع دخول النازحين الفارين من القتال في سوريا.

وأفاد شتاينتز في مقابلة مع محطة "102 إف إم" الإذاعية في تل أبيب "أظن أننا يجب أن نمنع دخول النازحين من سوريا إلى إسرائيل.. منعنا مثل هذه الحالات من قبل".

ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم الأحد لبحث جاهزية الجبهة الداخلية في التعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع على الحدود السورية.

المصدر: وكالات