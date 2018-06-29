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إسرائيل: لن نستقبل أي لاجئ سوري

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إسرائيل: لن نستقبل أي لاجئ سوري
Reuters
صورة أرشيفية للاجئين سوريين قرب الحدود السورية
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، إن تل أبيب غير مستعدة لاستقبال أي لاجئ سوري.

وأشار وزير الدفاع في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب ما يجري في جنوب سوريا متعهدا بالحفاظ على المصالح الأمنية.

من جهته، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، يوم الجمعة، أن إسرائيل يجب أن تمنع دخول النازحين الفارين من القتال في سوريا.

وأفاد شتاينتز في مقابلة مع محطة "102 إف إم" الإذاعية في تل أبيب "أظن أننا يجب أن نمنع دخول النازحين من سوريا إلى إسرائيل.. منعنا مثل هذه الحالات من قبل".

ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم الأحد لبحث جاهزية الجبهة الداخلية في التعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع على الحدود السورية.

المصدر: وكالات

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