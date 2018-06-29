فيديو .. الرئيس البرتغالي يهز ترامب بمصافحته!

سبق الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، هذه المرة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وباغته بجذب يده بقوة أثناء المصافحة، ما جعله يفقد توازنه.

ويظهر الفيديو كيف بادر الرئيس البرتغالي بعد خروجه من سيارته أمام البيت الأبيض، بخطف يد ترامب، الذي عادة ما يفعلها أثناء مصافحة نظرائه.

ويبدو أن الرئيس البرتغالي أراد أن يسبق نظيره الأمريكي إلى ذلك، حتى يفوت الفرصة على ترامب.

المصدر: RT