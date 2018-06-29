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الإجهاض قد يصبح محظورا في الولايات المتحدة

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الإجهاض قد يصبح محظورا في الولايات المتحدة
AP /Susan Walsh
متظاهرون مؤيدون ومناهضون للإجهاض أمام المحكمة العليا في واشنطن
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حذر نشطاء حقوقيون من أن الحظر قد يُفرض على الإجهاض في العديد من الولايات الأمريكية في غضون 18 شهرا، بعد استقالة القاضي البارز أنطوني كينيدي من منصبه في المحكمة العليا.

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وبعد ساعات من استقالة القاضي البالغ 81 عاما من العمر، والذي كان يعمل في المحكمة العليا منذ عام 1988، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس قائمة تضم 25 خلفا محتملا لكينيدي، وشاركت في وضعها جماعات محافظة معارضة للإجهاض.

وكان ترامب قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بأنه لن يعين إلا القضاة المعارضين للقانون الذي يعطي الحق في الإجهاض والذي يعود إلى عام 1973، معربا عن عزمه إلغاء القانون الفدرالي الخاص بمنح النساء حق الإجهاض وتسليم هذه المسألة إلى سلطات الولايات.

وأبدى نشطاء حقوقيون مخاوفهم من أن تعيين قاض جديد سيؤدي إلى تغيير ميزان القوى في المحكمة العليا وسيحرمها من النصاب المطلوب لحماية هذا القانون الفدرالي، بالتزامن مع تمرير مشاريع قوانين في ولايات أمريكية عديدة تمنع النساء من الإجهاض.

وحذر المحلل القانوني جيفري توبين في تصريح لـCNN من أن الحظر قد يُفرض على الإجهاض في عشرين ولاية خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

المصدر: إندبندنت

// 26.06.2018 по тикету 15478

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